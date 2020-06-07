متظاهرون يغلقون مبنى ديوان محافظة المثنى

أفاد مصدر محلي، الأحد، بأن متظاهرين يطالبون بإقالة محافظ المثنى أحمد منفي جودة، أغلقوا مبنى ديوان المحافظة بـ"الاتفاق مع القوات الأمنية". وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "محافظة المثنى شهدت تظاهرة حاشدة للمطالبة بإقالة المحافظ أحمد منفي جودة". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "مبنى ديوان محافظة المثنى أغلق من قبل متظاهرين بالاتفاق مع القوات الأمنية".



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