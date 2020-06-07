رغم استثنائهم.. 'سيطرة الطابقين' تمنع مرور الصحفيين

افاد مراسل الخليج 365، الاحد، بان السيطرة الامنية قرب جسر الطابقين منعت مرور الصحفيين رغم استثنائهم من قرار حظر التجوال. وقال المراسل إن السيطرة الأمنية التابعة الى اللواء الرئاسي المرابطة عند بداية صعود جسر الطابقين تمنع مرور الصحفيين وبعض الموظفين المخولين رغم استثنائهم. وتابع أن هذا الاجراء سبب زخما مروريا وتأخير الموظفين والصحفيين من الوصول إلى دوائرهم واماكن عملهم.

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