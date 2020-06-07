اخماد حريق اندلع بمعمل نجارة وسط النجف

افاد مصدر امني، الاحد، باخماد حريق اندلع داخل معمل للنجارة وسط النجف. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365 إن "فرق الاطفاء في النجف اخمدت حريقا اندلع داخل معمل لنجارة الخشب في حي الحرفيين وسط المحافظة وتنقذ المعامل المجاورة بفتره قياسية دون وقوع اصابات بشريه تذكر". واضاف المصدر، " اشرف على الحادث العقيد الحقوقي رشيد ثابت رشيد مدير الدفاع المدني بالنجف وعدد من ضباط المراكز، مشيرا الى "تشكيل لجنه تحقيقية لمعرفة اسباب الحادث".

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