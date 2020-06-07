شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل 2442 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية اليوم السبت تسجيل 2442 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق.



وذكر أن إجمالي الحالات التراكمي 70,161 وإجمالي الحالات النشطة 28,546 منها 339 حرجة و إجمالي حالات التعافي 41,236 وإجمالي حالات الوفاة 379.

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