شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بقيمة 10 ملايين دولار.. الإمارات تتبرع بأجهزة للكشف عن فيروس "كوفيد_19" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 يونيو 2020 Advertisements الخليج 365 - متابعات أعلنت دولة الإمارات تبرعها لمنظمة الصحة العالمية بأجهزة ومستلزمات الكشف عن مرض "كوفيد-19"، بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي. وأشارت مصادر مطلعة وفقا لما نقلته RT، إلى أن أدوات الاختبار تلك تكفي لفحص 500 ألف شخص. وكانت قد قدمت الإمارات في إطار استجابتها لأزمة فيروس كورونا، ما يزيد على 714 طنا من المساعدات الطبية إلى 63 دولة.

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