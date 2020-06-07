وزارة الرياضة: إطلاق اسم الشهيد أحمد المنسي على مركز شباب أقطية بشمال سيناء

سيظل أسم الشهيد البطل أحمد المنسى أحد أبطال الجيش المصري، الذى ضرب أروع الامثلة فى التضحية والفداء من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الوطن، وأحد شهداء الجيش المصرى العظيم نموذجا فى الولاء والانتماء وبطل أسطورى ستخلد ذكراه فى سجل البطولات العسكرية.



فى إطار توجيهات القيادة السياسية بإطلاق أسماء شهداء القوات المسلحة من أبطال مصر والشرطة الباسلة على بعض مراكز الشباب والهيئات العامة الموجودة بمختلف المحافظات وخاصة بمحافظة شمال سيناء تخليدا لذكراهم وترسيخا لقيم الفداء والتضحية وتوثيقا لما قدموه فى سبيل هذا الوطن.

أنهت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى كافة الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بإطلاق اسم الشهيد أحمد المنسى على مركز شباب أقطية بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وذلك استجابة أيضا لرغبة مجلس إدارة المركز . حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

Advertisements

حيث يعتبر الشهيد البطل أحمد المنسى أحد أبطال الجيش المصري، الذى ضرب أروع الامثلة فى التضحية والفداء من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الوطن، وأحد شهداء الجيش المصرى العظيم الذى سيظل نموذجا فى الولاء والانتماء وبطل أسطورى ستخلد ذكراه فى سجل البطولات العسكرية.

يذكر أن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عقد مع عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصرى لكرة القدم، خلال اللقاء المطول الذى جمعهما بمقر الوزارة العديد من الموضوعات المتعلقة بمنظومة كرة القدم فى مصر وذلك فى إطار الاستعدادات الخاصة بإدارة شئون الكرة خلال الفترة المقبلة.

وتناول الاجتماع مناقشة ومراجعة الخطة الموضوعة والمتضمنة لكل الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمواجهة انتشار كورونا حال بدء العودة التدريجية للنشاط الرياضى وذلك فى ضوء قرارات مجلس الوزراء تمهيدًا لاستكمال كل جوانبها ورفعها واعتمادها من مجلس الوزراء، وتتضمن تلك الخطة الشاملة ما يتعلق بالتوقيتات المحددة وتحديد المراحل الزمنية التدريجية لعودة المسابقات حال عودتها وهو ما يتم التنسيق بشأنه أيضًا مع الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) أخذًا بعين الاعتبار الالتزامات الأفريقية للأندية المصرية المشاركة ضمن منافسات بطولات كرة القدم الأفريقية الأبطال والكونفدرالية.