مصرع طفلين إثر حريق داخل منزلهما في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

لقي طفلان مصرعهما حرقًا، اليوم الأحد، إثر اشتعال النيران في "تبن" أعلى سطح منزلهما بقرية الشناوية التابعة لمركز ناصر شمال بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بنشوب حريق في منزل "جابر. ع" فلاح بقرية الشناوية، ووجه مدير الأمن بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماده.

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وانتقلت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء إلى مكان الحريق وجرى إخماد النيران قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة.

أسفر الحريق عن مصرع "محمد جابر" 5 سنوات، وشقيقته "هاجر" 4 سنوات، متأثرين بإصابتهما بحروق.

تبين من التحريات الأولية، إقدام الطفلين على إشعال النيران في التبن أثناء لهوهما أعلى سطح المنزل المكون من طابق واحد، ونظرا لارتفاع درجة الحرارة امتدت إليهما النيران بسهولة، وحرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.