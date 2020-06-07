تعافي 4 حالات وتسجيل 20 إصابة جديدة في مستشفى "عزل كورونا" بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد النادي:

تماثل 4 مُصابين بفيروس كورونا المستجد، ممن كانوا ضمن المحتجزين داخل مستشفى ملوي العام، الذي جرى تخصيصه لاستقبال المُصابين بالفيروس، للشفاء، اليوم الأحد، وتقرر خروجهم من المستشفى بعد تحول عينتهم من إيجابية إلى سلبية.

وقالت مصادر صحية، اليوم الأحد، إن المستشفى استقبل 20 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا بعد أن جاءت نتائج التحاليل التي أُجريت لهم أنها إيجابية.

وبحسب تصريحات الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، فإن المستشفى جرى تجهيزه لاستقبال وعلاج حالات فيروس كورونا، ضمن خطة الوزارة لتشغيل عدد من المستشفيات على مستوى الجمهورية، وتبلغ سعته 134 سريرًا منهم 109 أسرة داخلية و25 سرير عناية مركزة.