الداخلية: القبض على أحد الأشخاص يروج لبيع الحشيش عبر "فيس بوك" في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص، لقيامه بالترويج والإعلان عن بيع المواد المخدرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في محافظة أسوان.

كانت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، رصدت قيام (أحد الأشخاص بمحافظة أسوان) بنشر مشاركات على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تتضمن الترويج والإعلان عن بيع المواد المخدرة (مخدر الحشيش) .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسوان ، تم استهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته ، وبحوزته (هاتف محمول) بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات المشار إليها.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقيامه بإنشاء وإدارة الحساب المشار إليه بغرض الترويج والإعلان عن بيع المواد المخدرة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.