"دور ثاني".. رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يكشف مصير الطلاب المتخلفين عن تقديم مشروعات البحث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه سيتم عقد اختبارات "دور ثان"، لطلاب النقل الذين تخلفوا عن تقديم أبحاث خلال الفصل الدراسي الثاني.

وأضاف خليل في تصريحات لمصراوي، الأحد، أنه سيتم تحديد موعد امتحانات الدور الثاني للطلاب المتخلفين خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن يتم عقدها قبيل بدء العام الدراسي الجديد.

وأشار رئيس قطاع المعاهد، إلى أن نسب النجاح في نتيجة مشروعات البحث لطلاب النقل مرتفعة للغاية، وتم الإعلان عنها بالكامل على المواقع الإلكترونية للمناطق الأزهرية، لافتاً إلى أن كل الطلاب الذين تقدموا بأبحاث نجحوا هذا العام.

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وأكد خليل، أن امتحانات الدور الثاني للطلاب المتخلفين عن تقديم مشروعات البحث، سيتم عقدها ورقيا بنفس النظام التقليدي القديم، لافتاً إلى أن امتحانات الدور الثاني تشمل المتخلفين عن تقديم أبحاث وعن دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول.

كان الأزهر الشريف، قرر إلغاء الامتحانات الورقية لطلاب النقل بالمراحل التعليمية الثلاث " الابتدائية والإعدادية والثانوية"، والاستعاضة عنها بتقديم مشروعات بحثية، بما فيهم طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية.

وقرر الأزهر الشريف، قصر المناهج الدراسية لجميع المراحل التعليمية بقطاع المعاهد، على ما تمت دراسته حتى منتصف مارس الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.