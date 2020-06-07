أمين النواب: مصر من أقل الدول في منحنى الإصابة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكد المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، أن نشاط رئيس المجلس، الدكتور علي عبدالعال، لم يتوقف بسبب تداعيات جانحة فيروس كورونا، قائلا: نشاط رئيس المجلس في العلاقات الدولية مستمر ولم يتوقف.

وأوضح فوزي، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، أن اللقاءات المادية هي التي توقفت، إلا أن هناك تواصل دائم، قائلا: هناك اتصال مرتين في الأسبوع مع الاتحاد البرلماني الدولي.

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وأشار الأمين العام، إلى أن الاتحاد البرلماني الدولي أشاد بنشاط مجلس النواب في الفترة الأخيرة رغم جانحة فيروس كورونا.

وأكد المستشار محمود فوزي، أن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها اتخذت إجراءات لمواجهة الحدث، قائلًا: نحن من أقل الدول في شأن منحنى الإصابات.

وأوضح أن مجلس النواب أصدر العديد من التشريعات لدعم المواطنين في مواجهة أزمة فيروس كورونا.​