تعافي 21 حالة جديدة من فيروس كورونا في "عزل أبوقير" بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

سجل مستشفى العزل المقام بالمدينة الشبابية بأبي قير ، اليوم الأحد، خروج 21 حالة جديدة بعد تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 430 شخصًا.

وأوضح الدكتور محمد عماد المدير الطبي لعزل المدينة الشبابية أن خروج الحالات الجديدة جاء بعد ظهور نتائج الفحوصات المعملية التي أجريت أكثر من مرة للحالات للتأكد من سلبيتها للفيروس، وذلك وفقًا للبروتوكولات الطبيبة المتبعة من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن مقر المدينة الشبابية بأبي قير مجهز لاستقبال الحالات المستقرة صحيا وكذلك الذين تغيرت نتائج تحاليلهم إلى سلبية لحين التأكد من تماثلهم الكامل للشفاء، وذلك لتخفيف الضغط على مختلف مستشفيات العزل الرئيسية.