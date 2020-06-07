شفاء 923 حالة جديدة من مصابي كورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) في دولة الكويت 20205 حالات بعد تعافي 923 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية. وقالت الوزارة في بيان

لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن. وبذلك يرتفع عدد المتعافي في الكويت من فيروس كورونا الى 20205 حالة.

وكانت مصادر مسئولة بوزارة الاوقاف قد كشفت ان تعليمات صدرت بفتح ابواب المسجد الكبير لخطبة الجمعة القادمة ١٢ يونيو على ان يقتصر الحضور على الخطيب والمؤذن والعاملين بالمسجد والنقل التلفزيوني والاذاعي فقط.