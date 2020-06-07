وفيات كورونا في الفلبين ترتفع إلى 1003 وتسجيل 555 إصابة جديدة

سجلت وزارة الصحة الفلبينية يوم الأحد تسع وفيات جديدة متعلقة بفيروس كورونا المستجد و555 إصابة أخرى وفقا لوكلة رويترز للأنباء. لوكلة رويترز للأنباء. وقالت الوزارة في بيان إن إجمالي الوفيات ارتفع بذلك إلى 1003 بينما بلغت حالات الإصابة المؤكدة 21895. بذلك إلى 1003 بينما بلغت حالات الإصابة المؤكدة 21895. وكانت الفلبين أعلنت يوم السبت عن سبع حالات وفاة فضلا عن 714 إصابة جديدة بكورونا.

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