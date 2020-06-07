أوكرانيا.. سرقة "ميغ-29" قادمة للتحديث

ذكرت مجلة أوكرانية أن مجهولين سرقوا مقاتلة "ميغ-29" كانت تخضع للتحديث واستبدال قطع الغيار في مصنع لفوف لإصلاح الطيران، حيث سرقوا أكثر من 20 قطعة ووحدة من الطائرة وفقا لموقع روسيا اليوم. وفقا لموقع روسيا اليوم. ونقلت المجلة الأوكرانية "ديفينس إكسبرس" عن متحدث باسم المصنع الواقع غربي البلاد، أن الطائرة وصلت إلى الشركة في حالة مفككة، وأن المكتب العام للتحقيقات في أوكرانيا يجري فحصا لمعرفة تفاصيل الحادث. في حالة مفككة، وأن المكتب العام للتحقيقات في أوكرانيا يجري فحصا لمعرفة تفاصيل الحادث. في الوقت الحالي، تم تعليق جميع الأعمال الخاصة بتحديث "ميغ-29"، وتم العثور على بعض الأجزاء المسروقة في أرض المصنع، ويحاول المحققون معرفة هوية اللصوص.

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