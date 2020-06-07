أنجولا تستدعى الأطباء والممرضين المتقاعدين للمساعدة في مكافحة كورونا



قررت وزارة الصحة الأنجولية استدعاء الأطباء والممرضين "المتقاعدين" للمساعدة فى سد العجز بالمستشفيات والمراكز الصحية التى تكافح من أجل الحد من تفشى وباء فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 )، وناشدت وزارة الصحة الأنجولية الأطباء والممرضين "المتقاعدين " المشاركة فى دعم العاملين فى مجال الصحة من أجل مكافحة وباء "كورونا" ، وطالبتهم بالتواجد في المواقع والمواعيد التي تحددها لهم إدارة الصحة الإقليمية.

وأوضحت الوزارة أن الذين تم استدعاؤهم سيعملون فى مواقع الحجر الصحي ، أو مراكز التحويل التى تتعامل مع المرضى المصابين بفيروس "كورونا " المستجد، وحثت الإدارات الصحية الإقليمية على تقديم المساعدات الضرورية للأطباء والممرضين الذين تم استدعاؤهم حتى يمكنهم أداء واجباتهم بطريقة مناسبة.

وأكدت التزامها بتدبير مرتبات ومستحقات الأطباء والممرضين الذين تم استدعاؤهم وفقا لخبراتهم ودرجاتهم الوظيفية .

وتشير الاحصائيات المتاحة إلى أن عدد الأطباء العاملين فى أنجولا يزيد على سبعة آلاف طبيب، من بينهم 919 طبيبا أجنبيا، وأن عدد الممرضين والممرضات يبلغ أربعين ألفا ، فيما يبلغ عدد سكان أنجولا حوالي ثلاثين مليون نسمة.

"كورونا" ، وطالبتهم بالتواجد في المواقع والمواعيد التي تحددها لهم إدارة الصحة الإقليمية.وأوضحت الوزارة أن الذين تم استدعاؤهم سيعملون فى مواقع الحجر الصحي ، أو مراكز التحويل التى تتعامل مع المرضى المصابين بفيروس "كورونا " المستجد، وحثت الإدارات الصحية الإقليمية على تقديم المساعدات الضرورية للأطباء والممرضين الذين تم استدعاؤهم حتى يمكنهم أداء واجباتهم بطريقة مناسبة.وأكدت التزامها بتدبير مرتبات ومستحقات الأطباء والممرضين الذين تم استدعاؤهم وفقا لخبراتهم ودرجاتهم الوظيفية .وتشير الاحصائيات المتاحة إلى أن عدد الأطباء العاملين فى أنجولا يزيد على سبعة آلاف طبيب، من بينهم 919 طبيبا أجنبيا، وأن عدد الممرضين والممرضات يبلغ أربعين ألفا ، فيما يبلغ عدد سكان أنجولا حوالي ثلاثين مليون نسمة.

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