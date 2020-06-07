إجمالي المصابين بفيروس كورونا في بيرو يتجاوز 190 ألف حالة

المستشفيات، وقالت الوزارة -في بيان بثته وكالة أنباء "إنديانا" الرسمية في بيرو اليوم- إن أعداد الوفيات جراء المرض بلغ 5301 حالة وفاة حتى منتصف الليلة الماضية، وإن من بين المرضى، حوالى 59.5٪ من الرجال و40.5٪ من النساء.
أعلنت وزارة الصحة في بيرو، اليوم الأحد، أن إجمالي أعداد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في البلاد بلغ 758ر191 حالة، بينما تعافى 82 ألفًا و731 شخصًا من المرض، وغادروا
وأوضحت الوزارة في بيانها، أن 82 ألفًا و731 شخصًا قد تماثلوا للشفاء التام وغادروا المستشفيات، بينما تم نقل 9 آلاف و500 آخرين لتلقي العلاج.
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