أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأحد، تسجيل 55 حالة وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العاصمة "موسكو" خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 2919.
وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو في بيان (نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية): " توفي بموسكو 55 شخصا، جرى تشخيص إصابتهم بالالتهاب الرئوي وقد ثبت إصابتهم بعدوىكورونا المستجد".
وسجلت العاصمة موسكو يوم أمس السبت 58 وفاة و1992 إصابة جديدة مقارنة مع 57 وفاة و1855 إصابة في اليوم السابق، بينما تماثل 3073 شخصا للشفاء أمس مقابل 2643 أول أمس لتتجاوز حصيلة المتعافين في المدينة 100 ألف.
كانت هذه تفاصيل خبر موسكو تسجل 55 وفاة جديدة بسبب كورونا والإجمالي يصل إلى 2919 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.