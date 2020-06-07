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وفتحت نيابة باريس تحقيقا أوليا للبحث في ملابسات القضية، في وقت تشهد فيه البلاد مظاهرات عديدة ضد عنف رجال الشرطة.
وحسب موقع “ستريت بريس” الإخباري، فإن الصفحة التي يجري التحقيق في محتواها تضم ثمانية آلاف مشترك أغلبهم ينتمون للشرطة والدرك الفرنسيين.
وعلى الرغم من أن ما ينشر في الصفحة ليس متاحا إلا للأعضاء، إلا أن الموقع تمكن من الحصول على محتوى هذه الصفحة التي نشرت فيها “مئات الرسائل والتعليقات ذات الطابع العنصري”.
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كانت هذه تفاصيل خبر العنصرية تتغلغل في صفوف عناصر الشرطة الفرنسية.. والحكومة تفتح تحقيقاً في الأمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.