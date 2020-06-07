العنصرية تتغلغل في صفوف عناصر الشرطة الفرنسية.. والحكومة تفتح تحقيقاً في الأمر

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 يونيو 2020 12:22 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 يونيو 2020 12:22 مساءً - مشاركة

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وفتحت نيابة باريس تحقيقا أوليا للبحث في ملابسات القضية، في وقت تشهد فيه البلاد مظاهرات عديدة ضد عنف رجال الشرطة.

وحسب موقع “ستريت بريس” الإخباري، فإن الصفحة التي يجري التحقيق في محتواها تضم ثمانية آلاف مشترك أغلبهم ينتمون للشرطة والدرك الفرنسيين.

وعلى الرغم من أن ما ينشر في الصفحة ليس متاحا إلا للأعضاء، إلا أن الموقع تمكن من الحصول على محتوى هذه الصفحة التي نشرت فيها “مئات الرسائل والتعليقات ذات الطابع العنصري”.