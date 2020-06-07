كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 12:21 مساءً - انت الان تقراء خبر احتجاجات "حياة السود مهمة" تمتد الي ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألهمت احتجاجات "حياة السود مهمة" التي اثارتها مقتل جورج فلويد على مستوى البلاد مجموعة من احتجاجات التضامن حول العالم - وفي ألمانيا، ينتهز المتظاهرون الفرصة لتسليط الضوء على قضية العنصرية في بلادهم.

يتظاهر المحتجون في برلين أيضًا ضد وحشية الشرطة والعنصرية - لكنهم يستخدمون تكتيكًا مختلفًا من خلال تنظيم مظاهرات صامتة وارتداء الأسود تكريما لفلويد.

قال أحد المتظاهرين "أنا هنا لأن هناك مشكلة عنصرية في ألمانيا.. هذا هو الحال في العالم كله، وخاصة هنا في ألمانيا. إذا كنت أسودًا أو بنيًا أو ليس أبيض في ألمانيا، فأنت تعاني من العنصرية. هذا طبيعي تمامًا - كل يوم تقريبًا".

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طلبت الشرطة من 1500 شخص حاضرين الحفاظ على التباعد الاجتماعي أثناء احتجاجهم لتقليل خطر التعرض لـ Covid-19.

وعلي صعيد آخر، في عدة مباريات ألمانية في الدوري الألماني لكرة القدم يوم السبت، أظهر لاعبون من عدة فرق تضامنهم مع حركة حياة السود.

ارتدى بايرن ميونيخ، أفضل فريق في الدوري، قمصانًا خلال مباريات الإحماء مكتوب عليها "Rot Gegen Rassismus (Reds ضد العنصرية) #BLACKLIVESMATTER"، وارتدى البعض شارات حياة السود مهمة "Black Lives Matter" أثناء المباراة.