كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 12:21 مساءً - انت الان تقراء خبر وزارة الطوارئ الروسية: الدولة تقرر المساعدة الأجنبية في تسرب الوقود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الكسندر تشوبريان، النائب الأول لوزير الطوارئ الروسي، اليوم الأحد، أن الوزارة لديها ما يكفي من القوات للتعامل بشكل فعال مع تسرب وقود الديزل في نوريلسك، والأمر متروك للقيادة الروسية لتقرر ما إذا كانت ستتلقى مساعدة أجنبية في التعامل مع حالة الطوارئ.

وقال المسؤول: "شكرًا جزيلًا لجميع البلدان التي تريد مساعدتنا. ستحدد القيادة السياسية للبلد ما إذا كان ذلك ضروريًا أم لا. حتى الآن، هناك ما يكفي من القوات والوسائل لاستخدامها السريع والفعال في الاستجابة للطوارئ"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وبحسب المسؤول، فقد شاركت مجموعة من نحو 500 شخص و200 قطعة من المعدات في تصفية عواقب تسرب الوقود.

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وقد قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم السبت، إن واشنطن مستعدة لمساعدة روسيا على التخفيف من حالة الطوارئ البيئية في نوريلسك وعرضت الخبرة التقنية الأمريكية.

تم إعلان حالة الطوارئ في نوريلسك بعد تسرب نحو 21,000 طن من وقود الديزل من خزان وقود في محطة توليد الطاقة الحرارية رقم 3 لشركة نوريلسك - تيمور وتسرب إلى نهر قريب.

وأدى تسرب نفطي في منطقة تايمو دولغان ومدينة نوريلسك الروسية، في 29 مايو، الى إحداث كارثة بيئية نتيجة لتسرب كميات كبيرة من النفط في نهري أمبارنايا ودالديكان.