كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 12:21 مساءً - انت الان تقراء خبر تسجيل 134 وفاة ونحو 9 آلاف إصابة جديدة بكورونا في روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأحد، 134 وفاة و8984 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما يرفع حصيلة الحالات إلى 5859 وفاة و467673 إصابة.

وبحسب الصحة الروسية، تراجع معدل الوفيات اليومية، مقارنة مع 197 حالة في اليوم السابق، بينما أظهر مؤشر الإصابات استقرارا مع زيادة طفيفة بواقع 129 حالة على أساس يومي.

ووفقًا لآخر تحديث لبيانات مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، سجل عدد حالات الشفاء تراجعا لافتا مقارنة مع اليوم السابق، حيث تماثل للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة 5343 شخصا مقابل 8708 في الإحصائية السابقة، لتبلغ الحصيلة 226731.

وأوضح مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، أن 38,5% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

سجلت وزارة الصحة الروسية، اليوم السبت، دواء آخر لعلاج مضاعفات عدوى فيروس كورونا المستجد، ليتم استخدامه في روسيا.

وكشف مصدر في وزارة الصحة الروسية، أن "عقار ليفيليماب (الاسم التجاري Ilsira) أصبح ثاني دواء يتم تسجيله في روسيا، بموجب عملية التسجيل المختصرة والعاجلة".

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ولفت المصدر، إلى أن الدواء الجديد مخصص لعلاج الحالات الشديدة من مرض كوفيد-19، عند تحدث مضاعفات هذا المرض المسماة بـ"عاصفة السيتوكين".

وأوضح المصدر، أن "عاصفة السيتوكين"، هي رد فعل التهابي مفرط للجسم على دخول الفيروس، مما يؤدي إلى تلف الأنسجة والأعضاء، وخاصة أنسجة الرئتين، وبالتالي إلى مسار حاد من العدوى مع نتيجة قاتلة محتملة.

وكانت وزارة الصحة الروسية، شددت على أن منع تطور "عاصفة السيتوكين"، مهم للغاية في علاج COVID-19.

وأعلنت وزارة الصحة الروسية، منذ أسبوع، عن تسجيل أول دواء محلي لمكافحة كوفيد-19، وهو عقار "أفيفافير".

وفي وقت سابق، قالت السلطات الروسية، إنها ستطرح أول دواء معتمد لعلاج فيروس كورونا الأسبوع المقبل، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وبحسب السلطات الروسية، أظهرت النتائج الأولية لاختبار دواء "أفيفافير" (Avifavir) على المصابين بفيروس كورونا فعاليته بنسبة 90%.