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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترفد المراكز الصحية في غيل باوزير بمستلزمات وأجهزة طبية والان مع التفاصيل
الأحد 7 يونيو 2020
صورة أرشيفية
تسلمت مديرية غيل باوزير، شرقي المكلا عاصمة ساحل حضرموت، شحنات من الأدوية والمستلزمات الصحية والأجهزة التي تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمرضى والحالات المصابة بفيروس كورونا.
وتأتي هذه المساعدات الإنسانية ضمن خطة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي العاجلة للتدخل الإنساني، للتخفيف عن الأسر المتضررة من إجراء مواجهة فيروس كورونا في حضرموت.
وتمكنت الإمارات التي تسير على نهج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان من تسجيل بصمات إنسانية لا تنسى، كان آخرها تلك المتعلقة بالأزمة الصحية العالمية «كورونا»، إذ أثبتت للعالم أجمع أن البشر إخوة في الإنسانية، ولا يمكن تجاوز التحديات والصعوبات إلا بالتعاون والعطاء.
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