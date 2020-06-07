موريتانيا تتسلم ثاني شحنة مساعدات طبية اماراتية 

الأحد 7 يونيو 2020

صورة أرشيفية

تسلم وزير الصحة، الدكتور نذير ولد حامد، بمطار نواكشوط الدولي "أم التونسي"، مساعدة طبية مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم جهود الدولة لمحاربة فيروس كورونا .

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وأوضح وزير الصحة، في كلمة بالمناسبة، أنه حضر باسم رئيس الجمهورية لاستلام هذا العون السخي، من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مما يؤكد مواكبة دولة الإمارات لجهود موريتانيا في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن هذا العون السخي يتكون من مواد طبية كانت البلاد بحاجة إليها وقد جاءت في وقتها المناسب، الأمر الذي يبرهن على جودة العلاقات الأخوية بين البلدين.

وجرى تسليم هذا العون بحضور سفير دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمد لدى موريتانيا، سعادة السيد حمد غانم المهيري، وشخصيات أخرى.