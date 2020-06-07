هاني بن بريك ينفي وجود أي وساطة بين العاصفة ومسلحي كريتر

الأحد 7 يونيو 2020

صورة أرشيفية

نفى نائب رئيس المجلس الانتقالي، الشيخ هاني بن بريك، الإشاعات التي رُوجت في السوشيال ميديا عن وساطة للصلح بين قوات العاصفة ومسلحين في مدينة كريتر بالعاصمة المؤقتة عدن.

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وقال بريك، إن الحديث عن وساطات للبلاطجة الذين استهدفوا قواتنا الجنوبية -أمنا وجيشا- وأن هذه الوساطة من قيادات في القوات الجنوبية غير صحيح مطلقاً.

وأكد بن بريك، أنه لا وساطات مع سافكي الدماء أبداً، وطريقهم العدالة لا غير، حسب قوله.

وتابع، "أرجو من كل الناشطين أن يبعدوا أنفسهم عن التدخل في شؤون الجيش والأمن، ويتركوا قال فلان وقال علان،

لا وساطات مع سافكي الدماء أبداً، طريقهم العدالة لا غير".