شكرا لقرائتكم خبر عن فتح يشيد بتمديد عمل مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن والان مع التفاصيل

الأحد 7 يونيو 2020 صورة أرشيفية أشاد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، بتمدد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عقد تنفيذ “مشروع مسام لتطهير اليمن من الألغام” التي زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، لسنة اضافية بمبلغ 30 مليون و495 الف دولار.

وقال فتح إن هذا التمديد الذي يأتي للمرة الثانية، على التوالي يؤكد حرص الأشقاء في المملكة على مساندة اليمنيين في الحفاظ على حياتهم من الألغام والمتفجرات التي تزرعها مليشيا الحوثي بطرق عشوائية في معظم المحافظات.

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