فتح بوابة سد مأرب الرئيسة لري الاراضي الزراعية وتغذية المياه الجوفية

الأحد 7 يونيو 2020

صورة أرشيفية

جرى اليوم فتح البوابة الرئيسة لسد مأرب ايذانا ببدء الموسم الزراعي وتدفق المياه الى السدود الفرعية وعبر القنوات لري الاراضي الزراعية وتعزيز منسوب المياه الجوفية.

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واوضح وكيل المحافظة عبدربه مفتاح ان فتح بوابة السد الرئيسية اليوم ياتي بناء على اراء المختصين في مكتب الزراعة والري من اجل تعزيز القيمة الاقتصادية والغذائية والمائية بما يساعد المزارعين في رفع كميات انتاج المحاصيل.

ودعا المزارعين لتنظيف قنوات الري للاستفادة من مياه السد وتنظيم عملية الري بشكل سلس، واستفادة الجميع من المياه التي تكفي للموسم الزراعي الحالي.

من جانبه اوضح مدير مكتب الزراعة والري المهندس سيف الولص، ان اخر قراءة لكمية المياة الواصلة للسد منذ بداية الامطار بلغت ٢٢٦ مليون متر مكعب وهي تتجاوز ٥٦ في المائة من الطاقة الاستيعابية له والبالغة ٤٠٠ مليون متر مكعب.