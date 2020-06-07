تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا بتعز

الأحد 7 يونيو 2020

صورة أرشيفية

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أعلنت لجنة الطوارئ بمحافظة تعز اليوم عن تسجيل١٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا .

وأوضح الناطق باسم اللجنة الدكتور احمد منصور انه تم فحص 20 حالة مشتبهة، ثبت إصابة 13 منها بالفيروس ليرتفع بذلك اجمالي الإصابات في المحافظة الى 96 حالة، تماثل منها خمس حالات للشفاء وتوفيت 24 حالة.

وأشار الى ان عدد الحالات النشطة يبلغ 67 حالة تتلقي العلاج في مراكز العزل العلاجي وبالحجر المنزلي الطوعي وتحت ملاحظة فريق الاستجابة واشرافها.