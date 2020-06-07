إيران: الصندوقان الأسودان الخاصان بالطائرة الأوكرانية "لن يساعدا" في التحقيق بسقوطها

الأحد 7 يونيو 2020

صورة أرشيفية

قال مساعد وزير الخارجية الإيراني محسن بهاروند، إن الصندوقين الأسودين الخاصين بالطائرة الأوكرانية التي أسقطت فوق طهران في كانون الثاني/يناير الماضي، ”لن يساعدا بشكل مؤثر“ في التحقيق حول أسباب الكارثة، لكن إيران مستعدة لإرسالهما للخارج.



ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية ”إرنا“ عن بهاروند قوله ”نحن مستعدون لتسليم الصندوقين الأسودين إلى دولة أو شركة ثالثة لتتم قراءة بياناتهما“، لكنه أكد أن ”جميع التحقيقات بهذا الخصوص أنجزت تقريبا، وما يوجد في الصندوقين الأسودين ربما لن يساعد بشكل مؤثر في عمليات التحقيق“.

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وأقرت القوات المسلحة الإيرانية في 11 كانون الثاني/يناير بإسقاطها ”عن طريق الخطأ“ طائرة بوينغ، ما أسفر عن مقتل 176 شخصاً كانوا على متنها، غالبيتهم إيرانيون وكنديون، ومعظمهم يحملون الجنسيتين.

وتطالب أوتاوا طهران، التي لا تملك الوسائل التقنية التي تسمح لها باستخراج وتحليل بيانات الصندوقين الأسودين، بإرسالهما إلى الخارج لتفكيك محتوياتهما.

وفي آذار/مارس، وبعدما أعلنت طهران أنها مستعدة لنقل الصندوقين إلى أوكرانيا أو فرنسا، اعتبر وزير الخارجية الكندي فرانسوا-فيليب شامباني أن هذه ”خطوة بالاتجاه الصحيح“.

وأضاف ”لكن بالتأكيد أنا سأواصل الحكم على إيران من خلال أفعالها وليس من خلال أقوالها“.

وفي مقابلته مع ”إرنا“، ألمح بهاروند إلى أن إيران تفرض بعض الشروط على إرسال الصندوقين الأسودين إلى الخارج.