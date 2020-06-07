شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن : القبض على خلية إرهابية تستهدف قوات الأمن والان نبدء بالتفاصيل

أحبطت السُلطات الأردنية مخططًا إرهابيًا لخلية مكونة من ثلاثة أشخاص مؤيدين لتنظيم داعش الإرهابي، كانت تنوي تنفيذ عملية إرهابية على الساحة الأردنية.

وأفادت محكمة أمن الدولة الأردنية، بأن أفراد الخلية الذين قبض عليهم في فبراير الماضي، كانت مخططاتهم استهداف كوادر مركز أمني في محافظة إربد شمال الأردن باستخدام أسلحة نارية، مبينة أن المتهمين الثلاثة حاولوا الالتحاق بعناصر تنظيم داعش الإرهابي في سيناء بمصر، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل.