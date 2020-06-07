شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة روسية : الخوف من كورونا يقلل المناعة والان نبدء بالتفاصيل

كشف طبيب روسي عن أن الإجهاد والخوف من الإصابة بفيروس كورونا، يقلل من المناعة ويمكن أن يصبح محفزًا للمرض.

وتحدث الأخصائي ألكسندر مياسنيكوف عن التجربة التي أجريت على جرذان المختبر. وفقا له، اتضح أن الحيوان الخائف يمرض أكثر ولفترة أطول من أقرانه الأكثر هدوءا.

وقال الطبيب : "الإجهاد يفقدك هرموناتك، ولن يبقى لديك ما يكفي من القوة للحفاظ على المناعة. سأخبرك كطبيب عندما يكون الشخص خائفًا، يصاب بالعدوى ويمرض بشكل أقوى". كما حث الطبيب على تجنب المعلومات غير المؤكدة وعدم تصديق الخرافات.