شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق بين الهند والصين لإنهاء التوترات في جبال الهيمالايا سلمياً والان نبدء بالتفاصيل
اتفقت الهند والصين على حل سلمي للتوترات بين قواتهما على المنطقة الحدودية بينهما في جبال الهيمالايا.
وذكرت وزارة الخارجية الهندية اليوم، في بيان أن الجانبين اتفقا على حل الوضع سلميًا في المناطق الحدودية وفقًا للاتفاقيات الثنائية، على أن يكون الاعتبار في الاتفاق بين القادة على السلام والهدوء في المناطق الحدودية بين الهند والصين وهما ضروريان للتنمية الشاملة للعلاقات الثنائية، مبينةً أن الحل المبكر سيسهم في زيادة تطوير العلاقات بين الجانبين.
وكان قادة من الجانبين عقدوا مشاورات أمس وصفتها الخار
كانت هذه تفاصيل خبر اتفاق بين الهند والصين لإنهاء التوترات في جبال الهيمالايا سلمياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.