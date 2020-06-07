انت الان تتابع روسيا تسجل 8984 إصابة جديدة بكورونا و134 وفاة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

سجلت روسيا 8984 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 467673.

وقال مسؤولون إن 134 شخصا توفوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل بذلك العدد الرسمي للوفيات في سائر أنحاء البلاد إلى 5859.

وكانت روسيا سجلت أمس السبت 8855 إصابة بالفيروس فضلا عن 197 وفاة.