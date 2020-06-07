شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أهداف لاتفاقية منحة كورية بـ2.9 مليون دولار لتطوير براءات الاختراع بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش الجلسات العامة لمجلس النواب، اليوم وغدا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى وكاتب لجان العلاقات الخارجية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخطة والموازنة، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 121 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتابدلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، بشأن تقديم الحكومة الكورية للحكومة المصرية منحة لا تتجاوز قيمتها 2 مليون و900 ألف دولار أمريكى للمساهمة فى تنفيذ مشروع "تطوير ميكنة الملكية الفكرية فى مكتب براءات الاختراع المصرى"، المُوقعة فى القاهرة بتاريخ 5 يناير 2020.

ووفقا للخطابات المُتبادلة، تتولى الهيئة الكورية للتعاون الدولى وكتب براءات الاختراع المصرى تنفيذ المشروع، وذلك على أن تُساعد الكورية الحكومة المصرية فى تنفيذ المشروع من خلال تطوير نظام التسجيل الإلكترونى، وتوفير المُعدات، وإرسال الخبراء الكوريين إلى مكتب براءات الاختراع المصرى، وتدريب مسئولى مكتب براءات الختراع المصرى فى جمهورية كوريا.

وتهدف الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا إلى تقديم الحكومة الكورية للحكومة المصرية منحة لا تتجاوز قيمتها 2 مليون و900 ألف دولار أمريكى للمساهمة فى تنفيذ مشروع بعنوان "تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية فى مكتب براءات الاختراع المصرى"، وذلك لتحقيق الآتى:

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1- تحسين كفاءة إدارة براءات الاختراع داخل المقر الرئيسى لمكتب براءات الاختراع المصری، وذلك عن طریق استخدام نظام طلبات براءات الاختراع عبر الإنترنت ونظام البحث فى البراءات للفحص.

2- تسهيل وصول المعلومات المتعلقة ببراءات الاختراع للعامة.

3- تحسين نظام إدارة براءات الاختراع بمكتب براءات الاختـراع من خلال إنشاء: بوابة خدمات إلكترونية للجمهور، نظام اتصالات ما بين الخدمة الإلكترونية والنظام المعتمد الحالى، ونظام بحث النص الكامل لبراءات الاختراع.

4- إتاحة برنامج لتنمية القدرات من خلال إيفاد خبراء كوريين إلى مكتب براءات الاختراع المصرى وتدريب مسئولى المكتب فى جمهورية كوريا.