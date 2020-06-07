شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يناقش تقريرا حول استضافة مصر اتحاد الكره الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش مجلس النواب خلال الجلسات العامة المقررة الاسبوع الجارى، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي الشؤون الأفريقية والدفاع والأمن القومي، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 149 لسنه 2020 بشأن الموافقة علي اتفاقية مقر الاتحاد الافريقي لكرة القدم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الافريقي لكرة القدم والمتوقعة في القاهرة بتاريخ 12 فبراير 2020 .

وتهدف الاتفاقية إلي مواصلة دعم أنشطة الكاف وجهوده وذلك لتسهيل مهمته لتطوير وترويج وتحسين شعبيه كرة القدم في القارة الافريقية وفقا لنصوص النظام الأساسي للكاف وذلك بناء علي استعداد الكاف الذي تم تأسيسة في 1957 في الخرطوم ، السودان لمواصلة تواجدها التاريخي في مصر وبالتعاون معها.

وتتضمن الاتفاقية 24 مادة اشتملت علي عده أحكام، تستضيف بموجبها الحكومة المصرية مقراً دائماً للاتحاد الافريقي لكرة القدم (الكاف) وتمنح الاتحاد حق استخدامه بهدف تسهيل مهمته لتطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الافريقية وفقا لنصوص النظام الأساسي للكاف، ويتمتع الكاف بالأهلية القانونية التي تخوله للقيام بالتعاقد وشراء وبيع العقارات والمنقولات فضلا عن اتخاذ الاجراءات القانونية وفقا للقوانين المصرية المطبقة بما يتضمن اللجوء للقضاء المصري.

ويجوز للكاف وفقا للاتفاقية إقامة منشآت فنية ومبانى خارج مقره لأغراض البحث والتوثيق شريطة موافقة الحكومة المصرية وتتخذ الهيئات المختصة فى مصر كافة الترتيبات وفقا لما يتفق عليه فى الاتفاقات التكميلية أو التفاهمات الخاصة باستحواذ أو استخدامم الكاف للاماكن المناسبة لتلك الاغراض وتضمينها فى مقره الرئيسى بصورة مؤقتة بشرط الحصول على موافقة كتابية مسبقة من وزارة الشباب.