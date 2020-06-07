شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يطالب بخطة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم صبرى يوسف، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، حول تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، ووضع خطة لذلك، على أن يتم استنباط سلالات بذور جديدة تعطي ضعف الإنتاجية وفى نفس الوقت تكون غير شرهة للمياه، وأن هذا هو دور المراكز البحثية، خاصة وأن العالم أجمع أصبح يعتمد على التكنولوجيا فى كافة القطاعات والانشطة، بما فيها مجال الزراعة الذى تأثر كثيرا بالتكنولوجيا والطرق الحديثة فى الزراعة، خلال السنوات الأخيرة اتضح أن هناك آليات جديدة من خلالها تم مضاعفة الإنتاج من المحاصيل الأساسية.

ولفت عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية يتطلب عدد من المحاور أبرزها زيادة مساحة الأراضى المزروعة بهذه المحاصيل، بالإضافة لتعظيم الانتاج ومضاعفته، وهذا لن يتحقق سوى من خلال المراكز البحثية، على أن يكون هناك متابعة بشكل دورى للجهود المبذولة فى هذه المراكز على مستوى الجمهورية للوصول لنتائج مرضية.

وأشار عضو اللجنة، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت مضاعفة الإنتاج من بعض المحاصيل الأساسية، ولابد من تعميم هذه التجارب، كما أن هناك بعض المحاصيل التى كان يعتقد البعض صعوبة زراعتها بالاعتماد على طرق الري الحديثة ولكن مع تقدم العلم وإدخال وسائل التكنولوجيا على الزراعة اتضح أن هذه المحاصيل تعطى ضعف الانتاج، مما يستوجب وضع استراتيجية لتحقيق الاكتفاء من المحاصيل الأساسية خلال فترة زمنية قصيرة، خاصة فى ظل أزمة فيروس كورونا التى ستغير خريطة العالم خلال الفترة المقبلة.

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