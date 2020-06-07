برلماني ليبي: السراج أداة تستخدمها تركيا لشرعنة تدخلها في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - طرابلس- (أ ش أ):

قال النائب في البرلمان الليبي، جبريل أوحيدة، إن رئيس "حكومة الوفاق " فايز السراج، ما هو إلا أداة تستخدمها تركيا لشرعنة تدخلها في ليبيا، وواجهة لتنظيم "الإخوان المسلمين " في الغرب الليبي للاستمرار في السلطة، مشيرا إلى أن مشروعهم التوسعي أكبر من أن يقوده السراج الذي سيعملون على إزاحته بعد انتهاء مهمته.

وأشار أوحيدة - في مقابلة خاصة مع قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الأحد، إلى أن التطورات الميدانية الأخيرة التي تشهدها ليبيا أظهرت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو القائد الفعلي للعمليات العسكرية لقوات" الوفاق " ضد الجيش الليبي، ويعود له التقدم العسكري الذي تحقق غرب ليبيا.

وحول زيارة فايز السراج الأخيرة إلى تركيا ولقائه الرئيس أردوغان، أوضح البرلماني الليبي أنه لم يستبعد عقد السراج صفقات جديدة مع أردوغان باسم الدولة الليبية وعلى حساب مصلحة الليبيين وتقديمه تنازلات جديدة، تضاف إلى الاتفاق الأمني البحري الذي وقعاه قبل أشهر، دون أي شرعية قانونية.

وكانت مصر قد أعلنت أمس السبت "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية.