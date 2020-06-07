محافظ القليوبية: يجب تضافر الجهود لدعم القضية السكانية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اهتمام الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنفيذ استراتيجية السكان والتنمية 2030، لتحقيق التنمية المستدامة بكافة القطاعات الخدمية، وتحسين الخصائص السكانية وتغيير الفكر والسلوك تجاه العدد الأمثل للأطفال.

جاء ذلك خلال الاجتماع التعريفي الموسع الذي عقدته وزارة التنمية المحلية، لوحدات السكان في ١٠ محافظات، من بينها القليوبية عبر تقنية التواصل عن بعد باستخدام "برنامج زووم"، وذلك برئاسة الدكتورة فاطمة جيل مدير برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، ورئيس وحدة السكان المركزية بالوزارة، وبحضور السفير محمد حجازي مساعد وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي، ودولت شعراوي بصندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية.

كان في الاجتماع ٣٨ مشاركًا من وحدات السكان وشباب المجلس الإقليمي للسكان ومنسقي المسئولية المجتمعية.