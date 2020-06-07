بالصور.. صحة جنوب سيناء تنظم دورات تدريبية لعمال النظافة

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:
نظمت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، دورة تدريبية لتدريب عمال شركة النظافة بمستشفى أبورديس المركزي على طرق فصل النفايات، وارتداء وخلع الواقيات الشخصية والتخلص منها بالطريقة الصحيحة، وغسل اليدين للتخلص من الميكروبات.
وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، أن المديرية تستهدف تدريب العمال بكافة المستشفيات على طرق التخلص الأمن من المخلفات الطبية، نظرًا لما تمثله من خطورة على البيئة وبكتيريا وفيروسات وفطريات، تسبب الأمراض والأوبئة سريعة الانتشار.
وأضاف وكيل وزارة الصحة، كما نستهدف الحفاظ على صحة وسلامة عمال النظافة، خاصة مع انتشار جائحة فيروس "كورونا"، فكان لزامًا علينا أن نقوم بتوعيتهم بالطرق الصحيحة لارتداء وخلع الواقيات الشخصية، وكيفية الاعتناء بنظافة اليدين بعد العمل.
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