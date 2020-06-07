بعد إعلان مقتله، من هو عبد المالك درودكال زعيم "القاعدة في المغرب الإسلامي" ؟

أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي في تغريدة، مقتل درودكال في عملية فرنسية شمال مالي، بالإضافة إلى عدد من قيادات ما يسمى بـ"تنظيم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"‎

وعبد المالك درودكال والذي يعرف تنظيميا بإسم " أبو مصعب عبد الودود"، هو مسؤول تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" الارهابي، والذي إتخذ من أراضي دولة مالي ملجأ له خلال السنوات الأخيرة.

وولد درودكال في سنة 1970 بالبليدة (وسط الجزائر)، وهو حاصل على شهادة البكالوريا شعبة الرياضيات. درس في جامعة البليدة فرع التكنولوجيا بين 1990 إلى 1993، لكنه سرعان ما غادرها وإلتحق بالجماعات المسلحة سنة 1993، وتخصص في صناعة المتفجرات بالنظر لتخصصه العلمي.

وإنتمى درودكال لكتيبة "جند الأهوال" الإرهابية التي كانت تنشط شرقي العاصمة الجزائرية، حيث أشرف على "ورشات" صناعة المتفجرات.

وفي عام 2001، أصبح قياديا في "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" وعُيّن على رأس ما يسمى المنطقة الثانية بالعاصمة.

Advertisements

بات درودكال أميرا للجماعة السلفية للدعوة والقتال سنة 2004 خلفا لأبي إبراهيم مصطفى الذي قتل في عملية أمنية للجيش الجزائري.

وشهدت فترته عمليات تفجير إستهدفت قوات الجيش والدرك، ولم يلبث درودكال حتى غير تسمية تنظيمه في 2007 إلى "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، بعد مبايعته التنظيم الإرهابي الدولي.

وفي ديسمبر من نفس العام، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات مالية، وجمدت أصول عبد المالك دروكدال بموجب الأمر التنفيذي 13224.

كما حكمت العدالة الجزائرية على درودكال بالإعدام مرات عديدة، آخرها في عام 2017، بتهم الإرهاب.

ووضع مجلس الأمن الدولي درودكال في قائمة المتطرفين المنتمين لـ"القاعدة"، وأدرجته الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2011 ضمن "أهم قيادات تنظيم القاعدة المطلوبين" في العالم.