قطر إلى دول المقاطعة: من يتقدم خطوة نتقدم 10 خطوات ولكن بشرط

وجه وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رسالة إلى دول المقاطعة.

وقال وزير الخارجية القطري، في مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية: "منفتحون على الحوار ومن يتقدم بخطوة نتقدم 10 خطوات".

ولكن عبد الرحمن أشار إلى شرط واحد، وهو أن تكون دول المقاطعة "جادة وصادقة".

وتابع المسؤول القطري "هناك مبادرة مطروحة لحل الأزمة والأجواء إيجابية بشأنها، ونأمل أن تسفر عن خطوات".

كما تطرق وزير الخارجية القطري إلى أن حوار الدوحة مع السعودية نهاية العام الماضي كان "إيجابيا"، مضيفا "لكنه توقف دون معرفة الأسباب".

وأعرب عبد الرحمن عن أمله أن تختلف المبادرة الجديدة عن سابقتها، وأن تجد جدية في التعامل مع مبادرة الكويت.

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وقال وزير الخارجية القطري "كنا ملتزمين باتفاق الرياض، والمحاضر تثبت ذلك ودول الحصار انقلبت على الاتفاق".

وأردف بقوله "المنطقة تعيش فترة ساخنة، ويجب إيجاد حكمة في الحلول لضمان عدم انفجار الأوضاع، فنحن حريصون على وحدة مجلس التعاون، بصرف النظر عما حدث والحصار أضر بسمعته".

واستطرد بقوله "دول الحصار استخدمت منصات التواصل الاجتماعي لتجييش الرأي العام ضد دولة قطر"، مضيفا "لطالما طالبنا دول الحصار بعدم اقحام الشعوب في الأزمة الحالية وخلق الكراهية بينها".

واستدرك بقوله "لكن للأسف وجدنا خصوصا من مغردين بالإمارات تجاوزا على حرمات وتجاوزا على النساء، وهذه التجاوزات كانت تعتبر خطا أحمر بالنسبة لمجتمعاتنا".

وتدخل الأزمة الخليجية اليوم عامها الرابع، ففي 5 جوان 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وأغلقت كل المنافذ الجوية والبحرية والبرية معها، في أسوأ أزمة منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عام 1981.