رئيس البرلمان الإيراني يتهم الاستخبارات الأمريكية بالوقوف وراء هجوم استهدف البرلمان

اتهم رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، الاستخبارات الأمريكية بالوقوف وراء الهجوم، الذي استهدف برلمان بلاده، سنة 2017.
وقال قاليباف في كلمة، اليوم الأحد، في اجتماع مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) إن الهجوم الإرهابي على مبنىالمجلس في 7 يونيو عام 2017، "كان رمزا للمخططات البغيضة المحاكة من قبل الأعداء ضد الشعب الإيراني".
وأضاف أن ما وقع لم يكن مجرد عملإرهابي، و"الآن ثبت أن أجهزة الاستخبارات التابعة لأمريكا والكيان الصهيوني وبعض دول المنطقة كانت وراء ذلك الحادث وكانت مخططاتهم تتضمن تنفيذ مجازر جماعية في شوارع طهران لو توفرت إمكانية ذلك لهم".
وأسفر هجومان قرب البرلمان الإيراني وضريح الخميني، يوم 7 يونيو 2017، عن مقتل 17 شخصا وإصابة 40 بجروح.
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