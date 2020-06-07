وزير الخارجية الألماني: علاقاتنا مع أمريكا معقدة

وصف وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، علاقات بلاده مع الولايات المتحدة بأنها "معقدة" وأبدى أسفه لنية واشنطن سحب جنود من ألمانيا وفقا لموقع روسيا اليوم.

وقال ماس لصحيفة "بيلد ام زونتاغ": "إذا كان الأمر يتعلق بسحب جزء من القوات الأمريكية فقد تم إبلاغنا بذلك. نقدر التعاون الذي تم التوصل إليه مع

القوات الأمريكية على مدى عشرات السنين. إنه في صالح كلا البلدين".

Advertisements

واعترف ماس بوجود مشكلات في علاقة ألمانيا مع الولايات المتحدة قائلا "إننا شركاء في التحالف عبر الأطلسي. ولكنها (علاقة) معقدة".

وكان مسؤول أمريكي كبير قال يوم الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب أمر

الجيش بسحب 9500 جندي من ألمانيا.

وانتقد نواب كبار من التكتل المحافظ الحاكم بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل السبت قرار ترامب بسحب جنود من ألمانيا.

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم نشر اسمه، إن هذه الخطوة كانت نتيجة عمل استمر شهورا من جانب الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، وليس لها علاقة بالتوترات بين ترامب وميركل التي أحبطت خطة ترامب استضافة اجتماع لمجموعة السبع هذا الشهر.