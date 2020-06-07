السودان : بناء إثيوبيا للسدود يجب أن يكون وفقا للمواثيق والعهود الدولية

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وأوضحت الوزيرة السودانية أن بناء إثيوبيا للسدود يجب أن يكون وفقا للمواثيق والعهود الدولية والمبادئ الأساسية، التي تم التوقيع عليها من قبل السودان ومصر وإثيوبيا.

وأكدت في حوار لها على تلفزيون السودان الرسمي، مساء السبت، ضرورة جلوس السودان وإثيوبيا ومصر إلى التفاوض بشأن ملف سد النهضة، مبينة أن السودان ظل على الدوام يدعو إلى التفاوض باعتبار أن الطريق الوحيد لحل مثل هذه الخلافات هو التفاوض.

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وأشادت بدور الوسيط الأميركي ممثلا في البنك الدولي ووزارة الخزانة الأميركية في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث وتسهيل الوصول إلى نقاط التقاء، لافتة إلى أن الوسيط الأميركي كان يتابع الملف بصورة لصيقة ويظهر اهتماما كبيرا لإحداث التوافق في الملف.

ودعت وزيرة الخارجية الوسيط الأميركي إلى الاستمرار في جهوده الرامية للوصول بهذه الأزمة إلى نهايات مرضية للأطراف الثلاثة.

وعبرت عن أملها في أن تلتئم المفاوضات في أقرب وقت بين وفود الدول الثلاث وأن تصل الوفود إلى حلول مرضية وملبية لطموح البلدان الثلاثة في الاستفادة من مياه النيل.