كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر احتجاجات "حياة السود مهمة" تكتسب زخما حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كانت هناك احتجاجات تضامنية مع حياة السود في جميع أنحاء العالم طوال الأسبوع - وقد اكتسبت زخما فقط في اليومين الماضيين فقط.

في لندن، استخدم المحتجون الحركة ليس فقط لإظهار التضامن، ولكن أيضًا للفت الانتباه إلى قضايا الظلم العنصري في بلادهم.

وقال أحد المتظاهرين في لندن لشبكة CNN في وقت سابق اليوم "أشعر أن ما حدث في الولايات المتحدة كان مجرد الشرارة التي اندلعت في كل مكان. (العنصرية) تحدث هنا، لقد عانيت منها".

قال متظاهر آخر: "عندما ترى ذلك يحدث في جميع أنحاء العالم، تشعر أن جزءًا من نفسك يموت".

وفي أستراليا، امتدت الاحتجاجات هذا الأسبوع تقريبًا إلى جميع مدنها الرئيسية أمس - سيدني وملبورن وبريسبان وبيرث وأديلايد والمزيد.

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المتظاهرون هناك أيضا يلفتون الانتباه إلى العنصرية داخل البلاد - خاصة تجاه مجتمع السكان الأصليين في البلاد، الذين واجهوا التمييز والتهميش والسجن الجماعي والموت في حجز الشرطة منذ فترة طويلة.

تأتي الاحتجاجات هناك بعد إصابة شرطي يبلغ من العمر 17 عامًا بجروح على يد شرطي في سيدني يوم الاثنين.

في كندا، شارك رئيس الوزراء جاستن ترودو بمسيرة حياة السود مهمة في أوتاوا يوم السبت. حيث كان يجثو علي ركبته مع المتظاهرين لمدة 8 دقائق و46 ثانية - مقدار الوقت الذي قضاه ضابط الشرطة علي رقبة جورج فلويد. وشكره العديد من الحاضرين على تواجده هناك - ولكن لم يكن الجميع سعداء بالدعم الذي قدمه، وأشار البعض إلى تاريخه من الوجوه السوداء.

وجرت احتجاجات أخرى حول العالم في دول مثل لبنان وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا.