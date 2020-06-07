آبل تراسل سارقي هواتفها: أعيدوا الأجهزة فهي مراقبة

تعرضت متاجر آبل للسرقة من قبل الانتهازيين وسط الاحتجاجات المستمرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. ورداً على ذلك ، أغلقت آبل مرة أخرى جميع متاجرها في الولايات المتحدة. وقد أعيد فتح المتاجر مؤخرًا فقط بعد عمليات الإغلاق المتعلقة بجائحة كورونا.

إلا أن اللصوص الذين قاموا بسرقة أجهزة آبل تفاجئوا عند فتح الهواتف برسالة من الشركة تخبرهم أن يقوموا بإرجاع الهواتف إلى المتاجر مرة أخرى وتسليمها للإدارة لأنه تم تحديد أماكنهم وسيتم تبليغ السلطات.

واضطر أغلب الذين سرقوا الهواتف والأجهزة إلى إعادتها للمتاجر مرة أخرى، حيث أنه عند سرقة أى جهاز من متجر لشركة آبل تقوم أجهزة الاستشعار القريبة تلقائياً بغلق كل الأجهزة حتى لا يستطيع السارقون فتحها وبالتالي عدم الاستفادة منها.

وتداول عدد كبير من المغردين على موقع تويتر خيبة الأمل التي لاحقت الذين قاموا بسرقة الآيفون، مما اعتبر العديد منهم أن شركة آبل تسخر منهم بهذه الرسالة.

واندلعت تظاهرات في أكثر من 30 مدينة أمريكية بسبب مقتل المواطن جورج فلويد، على يد ضابط شرطة أبيض، وتم إعلان حتى الآن أكثر من 25 مدينة أمريكية في 16 ولاية حظر التجول للتعامل مع العنف المتزايد من قبل بعض المتظاهرين، ما دعا لاستدعاء قوات الحرس الوطني.