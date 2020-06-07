كفر ياسيف: اعتقال مشتبه بإطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة شابا (26 عامًا) من كفر ياسيف، أمس السبت، بشبهة إطلاق نار على محل تجاري وإصابة شخصين (26 و62 عاما) من القرية.

ووفقا للشرطة فإن التحقيق بدأ بعد تلقي بلاغ، قبل أسبوع، حول جريمة إطلاق نار على محل تجاري، أسفر عن إصابتين طفيفتين، لصاحب المحل (26 عاما) ومسنة (62 عاما). وعليه، أوقفت الشرطة المشتبه به، أمس السبت، والخلفية لا تزال قيد التحقيق.

هذا، ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في عكا، اليوم، بطلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبه به على ذمة التحقيق.