اعتقالات بالقدس والضفة واستهداف للمزارعين في غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شنت قوات احتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة دهم وتفتيشي تركزت بمحافظتي بيت لحم والقدس، تخللها اعتقال 6 شبان، فيما أطلق جنود الاحتلال النار تجاه الأراضي الزراعية شرق خان يونس في قطاع غزة

وتواصل قوات الاحتلال المداهمات والاقتحامات والاعتقالات اليومية للفلسطينيين، في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

في محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، فتيين، من بلدة بيت فجار.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتيين: هشام ماهر طقاطقة، ويزن محمود طقاطقة، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

وفي سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال قرية كيسان شرقي بيت لحم، وأوقف العمل في حفريات لبناء مدرسة كيسان الأساسية.

Advertisements

واستولت قوات الاحتلال على جرافة تعمل في الحفريات، وهددت المواطنين بالاعتقال إذا عادوا للعمل في المنطقة.

بينما في القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال كلا من خالد سخن، ومحمد عتيق، وحسن عتيق خلال تواجدهم أمام باب العامود بالقدس القديمة، كما اعتقلت الشاب محمود سعدي الرجبي على مدخل بلدة العيسوية.

وفي قطاع غزة، واصلت قوات الاحتلال صباح اليوم الأحد، استهداف المزارعين والمواطنين شرقي محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، عبر إطلاق النار صوبهم ومنعهم من دخول أراضيهم.

وأطلقت قوات الاحتلال النار من موقع "كيسوفيم" العسكري تجاه الأراضي الزراعية شرقي بلدة القرارة، ومنطقة السناطي شرقي بلدة عبسان الكبيرة شرقي محافظة خان يونس.

ويتسبب إطلاق النار بإثارة الذعر لدى المزارعين الذين يتواجدون في أراضيهم المحاذية للسياج الأمني في وقت مبكر يوميا.