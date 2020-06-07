رويترز: روسيا تسرّع وتيرة تجنيد سوريين للقتال في ليبيا

الأحد 7 يونيو 2020

صورة أرشيفية

نقلت وكالة ”رويترز“ للأنباء عن 5 مصادر سورية معارضة ومصدر إقليمي، أن روسيا سرعت، خلال شهر مايو الماضي، حملتها لتجنيد عناصر سورية للقتال في ليبيا إلى جانب قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.



وقالت مصادر وصفتها الوكالة بأنها ”رفيعة المستوى“ في المعارضة السورية إن عمليات التوظيف تلك تمت عبر مقاول عسكري خاص وهي منظمة روسية شبه عسكرية تدعى ”فاغنر جروب“ تحت إشراف الجيش الروسي.

وقال عضو سابق في مجموعة فاغنر أنها أرسلت السوريين لأول مرة إلى ليبيا في عام 2019.

على الجانب الآخر، أرسلت تركيا أكثر من 10 آلاف سوري للقتال إلى جانب ميليشيات حكومة الوفاق الليبية.

وقال جوشوا لانديس ، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة أوكلاهوما: ”كلا من روسيا وتركيا تعملان على تصعيد قوتهما النارية وأعداد القوات في ليبيا .. حاولت روسيا أن تضاهي جهود تركيا لإرسال مرتزقة سوريين ، ولكن بنتائج مختلطة.“

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ووفقًا لتقرير سري للأمم المتحدة شاهدته رويترز في مايو ، فإن فاغنر لديها ما يصل إلى 1200 فرد منتشرين في ليبيا. ونفت الدولة الروسية وجود قوات في ليبيا.

عندما سُئل في يناير عما إذا كانت مجموعة فاغنر تقاتل في ليبيا ، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه إذا كان هناك روس في ليبيا ، فإنهم لا يمثلون الدولة الروسية ، ولا يتم دفع أجورهم من قبل الدولة.

وقال مصدر ثالث إن المجندين الجدد في الجهود الروسية لدعم حفتر بينهم 300 من منطقة حمص، من ضمنهم مقاتلون سابقون في الجيش السوري الحر ، بحسب أحد مصدري المعارضة البارزين ونحو 320 من الجنوب الغربي.

وقال المصدر الإقليمي إن وتيرة التوظيف زادت مع اشتداد القتال في ليبيا وتراجع وتيرة الحرب في سوريا.

ووفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان ، الذي يبلغ عن الصراع السوري باستخدام شبكة من المصادر على الأرض ، تم تجنيد أكثر من 900 سوري من قبل روسيا للقتال في ليبيا في مايو / أيار.

وتم تدريب المقاتلين في قاعدة في حمص قبل التوجه إلى ليبيا ، بحسب المصادر التي أشارت إلى رواتب تتراوح بين 1000 دولار إلى 2000 دولار شهريًا.

ولا يزال حفتر يسيطر على الشرق ومعظم الجنوب، بالإضافة إلى معظم حقول النفط الليبية.