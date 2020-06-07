شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 16 طناً من المستلزمات الطبية لمواجهة كورونا إلى مطار عدن الدولي والان مع التفاصيل

الأحد 7 يونيو 2020 صورة أرشيفية Advertisements أعلنت وزارة الصحة، السبت، وصول شحنة أدوية إلى مطار عدن الدولي، تحمل أدوية ومستلزمات طبية لمواجهة فيروس كوفيد19، مقدمة من منظمة اليونسيف.

وتتكون الشحنة من 16 طناً أدوية ومستلزمات حماية لمواجهة فيروس كورونا مقدمة من منظمة اليونيسف دعما للقطاع الصحي في اليمن. وشهدت العاصمة عدن، تناقص ملحوظ في عدد الوفيات والإصابات في الأيام السابقة مقارنة بعدد الوفيات بشهر مايو.

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